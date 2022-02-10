Свержение ханукии в 2020 году: в полиции только сейчас завершили расследование

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении Андрея Рачко, который в конце 2020 года сверг ханукию на Подоле в Киеве. Свое преступление мужчина зафиксировал на видео

Об окончании досудебного расследования относительно нарушения равноправия граждан по национальному признаку сообщили в Объединенной еврейской общине Украины. Материалы дела с обвинительным актом отправили в Подольский районный суд 10 февраля.

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Когда именно служители Фемиды начнут рассматривать производство по существу, пока неизвестно.

Был рядом с вандалом, который разрушал ханукию в ноябре 2021

Андрей Рачко сверг ханукию на Подоле 10 декабря 2020 года.

Момент инцидента мужчина транслировал в соцсети. Перед совершением преступления он объяснил свой поступок нелюбовью к представителям еврейской национальности.

Злоумышленника довольно быстро задержали. Однако расследование производства затянулось из-за проведения судебной лингвистической экспертизы.

По данным еврейской общины, специалисты пришли к выводу, что высказывания злоумышленника являются признаками разжигания национальной вражды и ненависти к представителям еврейской национальности. Кроме того, в общине подчеркнули, что Рачок находился рядом с вандалом, который разрушал ханукию на Крещатике в ноябре 2021 года.

В Киеве мужчина повалил ханукию: видео ОЕОУ

В Ужгороде вандала осудили условно

В начале января Ужгородский городской суд приговорил мужчину, который совершил аналогичное преступление. 5 декабря 2021 года он вырвал ханукию на Театральной площади и выбросил ее в реку. Злоумышленника признали виновным в разжигании национальной розни и ненависти. Его осудили на 1 год лишения свободы, но заменили наказание на условное.