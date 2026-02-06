"У соседей есть свет, а у меня нет": в ДТЭК объяснили особенность отключений в Киеве

После месяца экстренных отключений в Киеве ввели временные графики. Они отличаются от обычных почасовых, а потому могут вызвать вопросы у многих горожан.

Чаще всего у людей вызывает недоразумение из-за того, что в соседнем доме есть свет, когда у них его нет, пишет ДТЭК.

Смотрите также "Свет может не появиться вообще": Укрэнерго опровергает фейк из телеграмм-каналов

Почему в Киеве в одних домах – свет, а в других темно?

В компании объясняют: в столице сейчас не действуют привычные графики подачи электроэнергии. Действуют временные графики, которые индивидуальны для каждого адреса.

Раньше соседние дома могли принадлежать к одной группе отключений, например, 4.1. Но из-за атак на энергетическую инфраструктуру ситуация в сетях в разных районах или на разных улицах может сильно отличаться.

Соседний дом может быть подключен к другому, менее поврежденному энергоузлу, поэтому графики подачи электроэнергии теперь не совпадают.

Из-за этих повреждений и высоких нагрузок на сети в период морозов вернуться к привычным графикам пока невозможно.

Временные графики – это максимум, что удалось сделать, чтобы можно было хотя бы частично планировать день.

Какая ситуация со светом и теплом в Киеве?