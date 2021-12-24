На Тельбине в Киеве девушка провалилась под лед во время катания на коньках: видео спасения

Очередной чрезвычайный инцидент на воде произошел в Киеве 24 декабря на озере Тельбин. Девушка решила покататься на коньках, но не учла, что лед слишком тонкий.

Девушка довольно быстро очутилась в ледяной воде и не могла самостоятельно добраться до берега. Свидетели инцидента вызвали на место происшествия спасателей и медиков.

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Бойцы ГСЧС почти мгновенно доехали до Тельбина и, к счастью, смогли спасти пострадавшую.

Толщина льда разная на каждом участке

Инцидент произошел в 15:23 на Березняках в Киеве. Девушка провалилась под лед и тонула.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, один из них в гидрокостюме бросился в воду.

Женщину с помощью санок начали тянуть из проруби еще несколько чрезвычайников, которые находились на более толстом льду.

К счастью, бойцы ГСЧС смогли вовремя вытащить женщину из воды. Ее сразу передали медикам.

Поскольку за последние дни количество случаев попадания людей в воду резко увеличилось, спасатели напомнили всем о том, что в разных местах рек и озер толщина льда может быть разной.

Дорогие киевляне и гости столицы, прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!

– подчеркнули спасатели.

Смотрите видео спасения девушки на Тельбине:

Трагический случай на льду

23 декабря в Херсонской области исчезли двое 11-летних детей. Как выяснилось, они играли на тонком льду в местном пруду, но провалились в воду. Во время поисковой операции спасатели извлекли из-под льда тело одного ребенка. Второго до сих пор ищут, однако в ГСЧС официально объявили его мертвым.