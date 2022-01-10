Тело нашли под балконом: киевлянин хотел спастись от пожара и погиб, выпрыгнув из окна

В Деснянском районе Киева в ночь на 9 января произошел смертельный пожар. Спасаясь от огня, житель квартиры на 7 этаже выпрыгнул из окна и погиб.

Звонок о возгорании жилья в девятиэтажке к спасателям поступил почти в 4 часа утра. Трагедия случилась на улице Братиславской, 36/2.

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Комната выгорела дотла

Пожарные, прибывшие на вызов, немедленно принялись тушить пожар. Однако жители дома еще до их прибытия начали эвакуировать всех на улицу.

В конце концов бойцам ГСЧС удалось локализовать огонь на площади 15 квадратных метров в 4:38 и полностью обуздать его в 5:11. К сожалению, комнату квартиры, где возникло возгорание, пожар уничтожил полностью – он закоптил ее стены и потолок.

Кроме того, во время тушения спасатели нашли под домом тело жителя этого жилья. Выяснилось, что 50-летний мужчина выпрыгнул из окна, предположительно спасаясь от огня.

Для тушения пожара привлекли 3 машины и 13 спасателей. Также на месте работала следственно-оперативная группа.



Пожар тушили 3 единицы техники и 13 спасателей / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве



Вызов пожарным поступил в 4:00 утра / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве

К трагедии привела водка

Соседи погибшего мужчины рассказали, что он снимал комнату в одной квартире с ними, пишет ТСН. По словам женщины по имени Галина, вечером перед пожаром она поссорилась с покойным из-за его попойки. Будучи нетрезвым, мужчина громко слушал музыку и мешал другим людям.

Он две недели пил, кричал. Я поссорилась с ним, пошла включила телевизор немножко громче, он раза три выходил на улицу, а потом я уснула,

– вспоминает соседка.

Через некоторое время она проснулась из-за стука в дверь и увидела, что соседняя комната охвачена огнем и дымом. Перепугавшись, Галина со своим мужем выбежали на улицу в том, во что были одеты.

О том, что сосед погиб, она узнала лишь утром, когда правоохранители попросили опознать тело. Оказалось, что, падая из окна, он зацепился за кондиционер, висевший этажом ниже.

Женщина вспоминает, что мужчина работал электриком и прожил с ними в одном доме три года. По ее словам, когда покойный не употреблял алкоголь, то был вполне адекватным, спокойным и отзывчивым человеком.

Другие соседи погибшего также подтвердили, что мужчина злоупотреблял спиртным. Они якобы слышали постоянные ссоры и даже видели, как он разбрасывал бутылки и ломился в чужие двери.



Пожар возник на 7 этаже / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве



Спасатели обнаружили под домом тело жителя сгоревшей комнаты / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Загадочную историю будет распутывать полиция

Сейчас в деталях трагедии разбираются правоохранители. Они выясняют, почему возник пожар и действительно ли мужчина сам выпрыгнул из окна. Полицейские уже отрыли уголовное производство по статье умышленного убийства, однако с пометкой "несчастный случай".



Пожар полностью уничтожил комнату площадью 15 квадратных метров / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве

В Киеве мужчина погиб, выпрыгнув из окна горевшей квартиры: видео

Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке. 9 января в 3:59 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Братиславская, 36/2, что в Деснянском районе столицы.

К месту вызова направили спасателей из 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту происшествия, спасатели установили, что на 7 этаже 9-этажного жилого дома горит квартира.

Проведя оперативное развертывание, спасатели начали тушить пожар. Жители дома начали самостоятельно проводить эвакуацию еще до прибытия пожарных подразделений.

Пожар на площади 15 квадратных метров локализовали в 4:38 и в 5:11 ликвидировали. Во время ликвидации пожара на улице возле дома обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Предварительно установили, что человек выпал из квартиры, где произошел пожар.

В результате пожара одна из комнат квартиры выгорела полностью, закоптились стены и потолок квартиры.

К ликвидации привлекли 3 единицы техники, а также 13 членов личного состава. Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители. На месте работает следственно-оперативная группа.