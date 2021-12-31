Ткаченко пообещал начало противоаварийных работ в Гостином дворе с 31 декабря
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Министр культуры и информационной политики утверждает, что подрядчики начнут работать над спасением старинного здания в последний день 2021 года. Противоаварийные работы в Гостином дворе в Киеве будут стоить государству более 33 миллионов гривен.
Ткаченко похвастался тем, что через полгода чиновники смогли избрать исполнителя противоаварийных работ в Гостином дворе. Еще перед передачей здания в ведение минкульта чиновник обещал, что попытки сохранить памятник будут срочными.
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По словам министра, рабочие начнут противоаварийные работы уже 31 декабря.
Подготовят к реставрации через 2 месяца
- Ткаченко отметил, что подрядчика избрали представители Национального заповедника "София Киевская" по переговорной процедуре.
- Осуществлять противоаварийные работы должно ООО "Инжиниринговая компания планета строй".
- За 33 миллиона 203 тысячи 881 гривну работники фирмы подготовят здание к реставрационным работам.
Министр утверждает, что через 2 месяца подрядчик должен почистить кирпич и металлические элементы конструкции, подготовить железобетонные перекрытия, парапет и перила, а также расчистить внутренний двор от мусора. Кроме того, рабочие должны покрыть стены армированной пленкой, которая защитит их от влаги.
Только после проведения противоаварийных работ в минкульте планируется начать реставрацию Гостеприимного двора с учетом потребностей киевлян. Чиновники уже создали рабочую группу при министерстве, чтобы придать новую жизнь всей Контрактовой площади.
Почему Гостинный двор находится в ужасном состоянии
Старинный торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве был построен в 1809 году. В 2011 году его исключили из Государственного реестра памятников архитектуры, однако против этого выступили активисты. Через месяц борьбы представителей общественности избили и выгнали из здания. С тех пор историческое здание было заброшено и начало разрушаться. Вернули Гостинный двор к перечню памятников национального значения только 19 мая 2021 года. Впрочем, с тех пор никаких работ по сохранению здания не проводили.