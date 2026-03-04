Постепенно восстанавливается движение электротранспорта на левом берегу Киева
- Курсирование электротранспорта на левом берегу Киева постепенно восстанавливается благодаря улучшению ситуации в энергосистеме.
- 3 марта частично восстановили движение на маршрутах трамваев и троллейбусов.
Ситуация в энергосистеме "Киевпастранс" улучшается. Благодаря этому постепенно начинает восстанавливаться курсирование электротранспорта на левом берегу.
Что известно о возобновлении работы электротранспорта на левом берегу?
Если не будет новых повреждений энергетики, то 4 марта трамваи и троллейбусы будут курсировать в обычном режиме, согласно плану.
Однако, 3 марта уже частично восстановили движение на некоторых маршрутах:
- Трамваи № 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
- Троллейбусы № 29, 30, 31, 37; и с изменениями в движении №43, 47, 50, 50-К.
Со среды дублирующие автобусы – отменены.
В общем, с 26 февраля в Киеве на правобережье начали восстанавливать движение электротранспорта.
Возобновили работу:
- Троллейбусы №: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.
- Трамваи №: 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
- Автобусы, которые временно прекращали движение: № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.
Что известно об энергетической ситуации в Украине?
Российские войска продолжают обстрелы энергетической инфраструктуры, из-за чего 3 марта новые обесточивания зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. В отдельных регионах действуют графики ограничения мощности и почасовые отключения.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что из-за критических повреждений энергосистемы украинцам придется жить с графиками отключений как минимум еще три года, прежде всего в периоды пиковой нагрузки летом и зимой.
В то же время, по его словам, ситуация постепенно стабилизируется благодаря эффективной работе ПВО, теплой погоде, импорта электроэнергии и наличия ресурсов для генерации, однако темпы восстановления и дальнейшие атаки остаются определяющими факторами.