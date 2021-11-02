На трассе под Киевом произошла масштабная авария с участием 6 машин: видео ДТП

Довольно серьезная авария произошла днем неподалеку от села Вита-Почтовая Киевской области. Днем 2 ноября на Одесской трассе столкнулись не менее 5 машин.

На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все. По предварительным данным, столкновение произошло из-за нарушения правил водителем одной из легковушек.

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В результате аварии проезд в направлении Белой Церкви, а также разворот в сторону Киева серьезно затруднен.

Пытался объехать пробку на светофоре

ДТП произошло в 11:50 днем 2 ноября на участке Одесской трассы, где в левой полосе организован разворот в Киев.

В ожидании зеленого света для разворота скопилось немало машин, однако один из водителей в хвосте очереди решил не ждать и объехать "пробку".

Когда мужчина выехал на вторую полосу, он задел другую легковушку. Вторую машину отбросило в сторону грузовика, после чего снова отнесло в авто нарушителя. После этого легковушки въехали в машины, которые стояли в ожидании разрешенного для движения сигнала светофора.

Всего в аварии пострадали 6 автомобилей. Для проезда по трассе осталась лишь одна свободная полоса.

В полиции Киевской области в комментарии 24 каналу отметили, что пострадавших в результате инцидента нет. Поэтому следственно-оперативную группу на место никто не вызвал.

Смотрите видео масштабного ДТП возле Виты-Почтовой: