На трассе под Киевом произошло жуткое ДТП с участием легковушки и грузовика
Источник:патрульная полиция Киевской области
Серьезная авария случилась днем 30 ноября на трассе Киев – Чоп. Водитель Ford догнал грузовик DAF, после чего вылетел за пределы проезжей части.
Как рассказали в патрульной полиции Киевщины, в результате аварии владелец "американца" получил травмы. Мужчину госпитализировали в больницу.
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Водитель грузовика в результате ДТП не пострадал.
Форд превратился в маталлолом
Легковушка врезалась в заднюю часть грузовика / Фото патрульной полиции Киевской области
- Авария произошла около 12:00 на 28 километре дороги Киев – Чоп.
- По предварительным данным, водитель легковушки не придерживался безопасной скорости и на полном ходу врезался в грузовик.
- От удара у Daf лишь немножко помялась задняя часть, а вот Ford разрушен до основания.
- Легковушка отлетела с дороги и остановилась в кустах.
- Из-за аварии в направлении Житомира образовалась немалая пробка.
На месте происшествия работали медики скорой и следователи. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства ДТП. По факту аварии с потерпевшими полицейские открыли уголовное производство.
Квалификация дела, согласно уголовно-процессуальному кодексу, зависит от того, насколько тяжелые травмы получил владелец Ford.