Требуется немедленное расследование, – глава Минкульта о пожаре в костеле святого Николая

Александр Ткаченко отреагировал на ужасный пожар в костеле святого Николая, который вспыхнул 3 сентября в Киеве. Министр культуры сообщил, что сейчас костелу ничего не угрожает, но огонь уничтожил уникальный орган.

Как отметил Ткаченко, эта ситуация требует безусловного, неотложного внимания и расследования.

Важно В центре Киева в костеле святого Николая произошел масштабный пожар

С грустью министр констатировал, что огонь полностью уничтожил уникальный орган. В то же время благодаря работе спасателей человеческих жертв удалось избежать.

Что известно о пожаре в костеле святого Николая

Ткаченко рассказал, что возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара составляла 80 квадратных метров. К счастью, значительный ущерб зданию не нанесен.

Точную причину пожара установит следствие. Зато Министерство культуры и информационной политики начали детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

Пожар в костеле святого Николая в Киеве – ситуация, требующая неотложного внимания и расследования. Отдельный вопрос – степень повреждения органа. Сейчас работаем над этим и к расследованию уже подключилась Нацполиция,

– написал Ткаченко.

Кроме того, он добавил, что продолжается поиск нового места для концертов, репетиций коллектива и возможных гастролей Национального дома органной и камерной музыки, который располагался в костеле.

Костел полностью восстановят

Министр внутренних дел Денис Монастырский уверен, что костел Святого Николая в Киеве будет полностью восстановлен после пожара.

Несущие перекрытия не пострадали. То есть конструкции костела ничего не угрожает,

– добавил Монастырский.

Что известно о костеле? Костел святого Николая на улице Большая Васильковская построили в 1899 – 1909 годах. Здание возвели в неоготическом стиле. Проект разработал Станислав Валовский. Над строительством работал архитектор Владислав Городеский.

Как выглядит костел святого Николая после пожара: смотрите видео