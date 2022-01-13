На Троещине в Киеве маршрутчик заехал на новый тротуар и застрял в снегу

Крайне наглое нарушение правил дорожного движения совершил маршрутчик утром 13 января. Водитель маршрута №580 непонятным образом заехал на пешеходную зону, но не смог вернуться на дорогу.

Фотографии, на которых зафиксировано ну очень наглое нарушение правил дорожного движения маршрутчиком, сделали жители Троещины. Киевляне же начали обсуждать инцидент в соцсетях.

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Наиболее загадочным для всех оказался вопрос, как водитель вообще заехал на тротуар.

Оказался в сугробе за металлическим забором



Как водитель проехал сквозь забор – неизвестно / Фото "Киев оперативный"

Как рассказали местные жители, инцидент произошел неподалеку от конечной остановки 580 маршрутки на перекрестке улиц Милославской и Радунской.

Маршрутчик непонятным для всех образом оказался на пешеходной зоне, огражденной от проезжей части металлическим забором.

Водитель микроавтобуса двигался по тротуару, который только недавно отремонтировали.

Судя по всему, в какой-то момент маршрутчика занесло на заснеженную зеленую зону, откуда выехать он не мог.



Маршрутчик застрял в снегу на территории пешеходной зоны / Фото "Киева оперативного"

На место происшествия возмущенные поведением водителя граждане вызвали не только патрульных полицейских, но и представителей КГГА.

В комментариях к сообщению о маршрутчика в соцсетях киевляне призвали чиновников расторгнуть договор с фирмой-перевозчиком, работник которой настолько нагло управляет транспортом.

Маршрутчики снова выделились

Кроме инцидента на Троещине, в столице произошло еще одно чрезвычайное происшествие с участием маршрутных такси. На Лесном у микроавтобуса на ходу отпало колесо. Эта ситуация, по словам киевлян, является вполне типичной, поскольку частные компании отправляют на маршруты технически неисправный транспорт.

Смотрите видео с маршруткой, у которой отпало колесо: