На Троещине в Киеве мужчина угрожал открыть газ и взорвать собственную квартиру

Житель многоэтажки на улице Перова в Киеве собирался устроить мощный взрыв. Для обезвреживания киевлянина пришлось действовать стражам порядка.

По предварительным данным, об угрозе взрыва боеприпасов мужчина сообщил полицейским. На место происшествия выехали рабочие газовой службы, спасатели и медики скорой.

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В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Находился в состоянии алкогольного опьянения

Житель дома угрожал открыть газ и взорвать боеприпасы в собственной квартире на бульваре Перова, 24б.

Прибывшие на вызов газовщики быстро перекрыли подачу газа.

После этого полицейские ворвались в квартиру злоумышленника и задержали его.

Как выяснилось, киевлянин находился в состоянии алкогольного опьянения, а в его жилище не было ничего взрывоопасного.

Инцидент полицейские квалифицировали как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей и уничтожении объектов собственности. Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит от 2 до 6 лет заключения.

Смотрите видео с бульвара Перова, где мужчина угрожал взорвать дом: