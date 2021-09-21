Тунец за 300 тысяч: в Киеве продают рыбу стоимостью, как авто

Компания Egersund Seafood в своем магазине в Киеве продает тунец стоимостью 313 500 гривен. Речь идет о Bluefin tuna, которую считают одной из самых дорогих и вкусных в мире.

Egersund Seafood – норвежская фирма, которая поставляет рыбу в Киев с 1996 года. Почему рыба такая дорогая, нам рассказали работники магазина.

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Весит почти 200 килограммов

Bluefin tuna или голубой тунец в магазине Egersund Seafood в Киеве стоит 1600 гривен за килограмм. На фото видно одну рыбу на витрине ценой 313 500. Соответственно одна тушка весит более 195 килограммов.



В Киеве продают тунец за более 300 тысяч / Фото 24 канала

Продавщица магазина рассказала, что целым тунца не покупал еще никто. Рыбу делят на части, и потом продают. Поэтому, вполне вероятно, что половину тунца кто мог купить.

Почему тунец Bluefin tuna такой дорогой?