В киевском доме в лифте "поселили" Путина: реакция людей

В одном из домов Киева ради эксперимента повесили портрет президента страны-агрессора России Владимира Путина. В каком именно районе устроили розыгрыш и когда – неизвестно, но видео начало распространяться по сети 26 октября.

В течение 9 минут камера снимала, как реагируют киевляне. Показательно, что каждый из тех, кто зашел в лифт, реагировал на выходку довольно эмоционально.

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Смеялись, молились и матерились

Большинство людей отреагировало на появление портрета Путина с возмущением – люди ругались и не понимали, кто и зачем повесил такое в столице Украины. Так же многие люди отреагировали на ситуацию с юмором и удивлением и фотографировали неожиданную "инсталляцию".

В то же время часть пассажиров лифта, увидев лицо главного врага Украины, даже вспоминали Бога. Интересно, что довольно бурно на фото отреагировал даже иностранец, который разговаривал на английском.

Самые решительные срывали портрет

Двое мужчин решили не церемониться с возмутительным "декором" лифта и просто сорвали его со стены. Один из парней даже бросил его на пол. Кроме того, снять портрет Путина пытался пожилой иностранец.

В лифте в Киеве повесили портрет Путина: видео с реакцией киевлян

"Партия Путина" процветает в Киеве

В Киеве на улице Гната Юры нашли офис, в котором до сих пор работает ячейка "Партии политики Путина". Выяснилось, что она имеет примерно 20 филиалов по всей Украине и даже зарегистрирована в Минюсте.