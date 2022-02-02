У метро "Лесная" и на "Дарынке" зафиксировали экологическую катастрофу из-за завода "Радикал"

Жители Лесного массива, а также посетители маркет-молла "Дарынок" и пассажиры метрополитена могут страдать от загрязнения воздуха ртутью. Превышение концентрации отравляющего вещества фиксируют как на территории завода "Радикал", так и возле него.

По словам первого заместителя руководителя Киевской местной прокуратуры №5 Антона Ефимова, превышение норм загрязнения обнаружили во время замеров в нескольких местах. Значительную концентрацию ртути обнаружили в почве возле территории завода.

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Примеси в атмосферном воздухе в некоторых местах превышают норму почти в 150 раз.

Загрязнено все в радиусе 300 метров

Как выяснили эксперты, во время анализа почвы вблизи от завода специалисты выяснили, что загрязнение превышает норму в 35 раз.

Что же касается воздуха, то на некоторых участках специалисты зафиксировали превышение в 145 раз.

Речь идет как о территории завода "Радикал", а также участка в радиусе 300 метров от нее. Там и торговый центр, и станция метро, и ряд новых жилых застроек также подпадают под это загрязнение,

– подчеркнул работник прокуратуры.

Обвиняют заместителя Кличко

Полицейские Киева сообщили о подозрении заместителю мэра Петру Пантелееву в пренебрежении экологической катастрофой. Правоохранители считают, что чиновник якобы уклонялся от ликвидации загрязнения территории ртутью в течение 2014 – 2021 годов, впрочем, в КГГА все обвинения отвергают.

В мэрии утверждают, что вредные отходы на заводе "Радикал" накопились исключительно из-за халатности владельцев. При этом в КГГА отметили, что предприятие никогда не находилось в муниципальной собственности, а городские власти обеспечили вывоз более 300 тонн вредных материалов оттуда. Кроме того, в ноябре 2021 по инициативе города началась реализация проекта для безопасной утилизации опасных отходов на территории.