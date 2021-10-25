В доме на Соломенке произошел "горячий потоп": видео с места инцидента

В одном из столичных многоэтажных домов произошла аварийная ситуация. Там прорвало трубу с горячей водой и возник потоп. Соответствующие кадры появились в интернете 25 октября.

Известно, что происшествие произошло на улице Олексы Тихого (бывшая Выборгская) в Соломенском районе столицы.

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Вода лилась на асфальт через окна / Скриншот видео 24 канала

Вода лилась из окна

На кадрах, которые распространяются по сети, свидетели шутят, что пока в разных районах Киева продолжаются аварийные отключения горячей воды, на упомянутой улице она – в избытке. Видно, что потоки кипятка текут на асфальт прямо сквозь щели в закрытых окнах.

В Главном управлении ГСЧС в Украине в Киеве 24 каналу сообщили, что их бойцы не получали никаких вызовов и не были задействованы в ликвидации прорыва.

В пабликах в сети писали, что прорыв якобы произошел в одном из отделений "Новой почты", однако в самой компании эту информацию опровергли.

В 58 отделении все нормально, оно работает в обычном режиме. На видео – вообще соседний дом,

– сообщили в пресс-службе.

В Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой в доме на улице Олексы Тихого: видео

Еще один прорыв "потопил" грузовик Киевводоканала

На улице Кустанайской в Киеве грузовик Киевводоканала ехал на ликвидацию последствий прорыва сети и сам провалился под асфальт. Вероятно, землю под дорожным покрытием размыло именно из-за аварии.