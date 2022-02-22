С убитым оккупантами Антоном Сидоровым прощаются в Киеве: фото церемонии
Источник:"Суспільне"
В столице 22 февраля проходит церемония захоронения военного Антона Сидорова, которого убили российские оккупанты. Почтить Героя люди пришли в Свято-Троицкий Собор.
После церкви церемонию продолжили на территории Министерства обороны. Проститься с Сидоровым пришли его родственники и побратимы, представители руководства Минобороны Украины и военные.
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У военного остались дети
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город сделает все, чтобы поддержать семью убитого воина, поскольку у него остались жена и трое дочерей. Самой маленькой из них нет и года.Важно! Помочь вдове Наталье Сидоровой можно по следующим реквизитам: 4149499389300664, 4441114456926607.
В Киеве прощаются с Антоном Сидоровым / Фото Лили Гончарук, "Суспільне"
Оккупанты убили военного 19 февраля / Фото Лили Гончарук, "Суспільне"
В прощании принимают участие родные и собратья воина / Фото Лили Гончарук, "Суспільне"
Свято-Троицкий Собор / Фото Лили Гончарук, "Суспільне"
Что известно об Антоне Сидорове
- Мужчина родился в Киеве в январе 1987 года. С 2005 года он был в рядах Вооруженных сил Украины. В 2011 году получил образование в Национальной академии сухопутных войск во Львове.
- На российско-украинской войне Сидоров находился с самого начала. Воина убили 19 февраля. Он получил несовместимые с жизнью осколочные ранения.
- О смерти героя сообщил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
- Сидоров служил в 30 отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского, был помощником начальника штаба и начальником разведки 3-го механизированного батальона 30 ОМБр.