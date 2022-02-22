После церкви церемонию продолжили на территории Министерства обороны. Проститься с Сидоровым пришли его родственники и побратимы, представители руководства Минобороны Украины и военные.

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У военного остались дети

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город сделает все, чтобы поддержать семью убитого воина, поскольку у него остались жена и трое дочерей. Самой маленькой из них нет и года.

Важно! Помочь вдове Наталье Сидоровой можно по следующим реквизитам: 4149499389300664, 4441114456926607.



В Киеве прощаются с Антоном Сидоровым / Фото Лили Гончарук, "Суспільне"



Оккупанты убили военного 19 февраля / Фото Лили Гончарук, "Суспільне"



В прощании принимают участие родные и собратья воина / Фото Лили Гончарук, "Суспільне"



Свято-Троицкий Собор / Фото Лили Гончарук, "Суспільне"

Что известно об Антоне Сидорове