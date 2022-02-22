Після церкви церемонію продовжили на території Міністерства оборони. Попрощатися з Сидоровим прийшли його родичі та побратими, представники керівництва Міноборони України та військові.

До теми "Спіть, брати мої": у мережі згадали пісню загиблого капітана ЗСУ Сидорова

У військового залишились діти

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто зробить усе, щоб підтримати сім'ю вбитого воїна, оскільки у нього залишилася дружина та троє доньок. Найменшій з них немає і року.

Важливо! Допомогти вдові Наталії Сидоровій можна за такими реквізитами карток: 4149499389300664, 4441114456926607.



У Києві прощаються з Антоном Сидоровим / Фото Лілі Гончарук, "Суспільне"



Окупанти вбили військового 19 лютого / Фото Лілі Гончарук, "Суспільне"



У прощанні беруть участь рідні та побратими воїна / Фото Лілі Гончарук, "Суспільне"



Свято-Троїцький Собор / Фото Лілі Гончарук, "Суспільне"

Що відомо про Антона Сидорова