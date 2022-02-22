Після церкви церемонію продовжили на території Міністерства оборони. Попрощатися з Сидоровим прийшли його родичі та побратими, представники керівництва Міноборони України та військові.

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У військового залишились діти

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто зробить усе, щоб підтримати сім'ю вбитого воїна, оскільки у нього залишилася дружина та троє доньок. Найменшій з них немає і року.

похорон Антона Сидорова
У Києві прощаються з Антоном Сидоровим / Фото Лілі Гончарук, "Суспільне"

Похорон Антона Сидорова
Окупанти вбили військового 19 лютого / Фото Лілі Гончарук, "Суспільне"

Похорон Антона Сидорова
У прощанні беруть участь рідні та побратими воїна / Фото Лілі Гончарук, "Суспільне"

Похорон Антона Сидорова
Свято-Троїцький Собор / Фото Лілі Гончарук, "Суспільне"

Що відомо про Антона Сидорова

  • Чоловік народився у Києві у січні 1987 року. З 2005 року він був у лавах Збройних сил України. У 2011 році отримав освіту в Національній академії сухопутних військ у Львові.
  • На російсько-українській війні Сидоров перебував з самого початку. Воїна вбили 19 лютого. Він отримав несумісні з життям осколкові поранення через
  • Про смерть героя повідомив Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції.
  • Сидоров служив у 30 окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького та був помічником начальника штабу та начальником розвідки 3-го механізованого батальйону 30 ОМБр.