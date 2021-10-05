Угрожал, матерился и врал: появилось видео с пьяным актером Жониным после аварии в Киеве
Источник:фейсбук Алексея Павловского
В сети появились кадры неадекватного поведения звезды сериала "Пес" Михаила Жонина после аварии, в которую он попал в Киеве. Выяснилось, что за рулем, несмотря на алкогольное опьянение, находился именно он.
Телеведущий канала Live Алексей Павловский поделился своим возмущением относительно поведения актера. Ведь тот перешел на откровенные угрозы в сторону журналистов, приехавших снять сюжет на место дорожно-транспортного происшествия.
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Угрожал и обзывал
Заметив возле своего авто журналистов с камерами, нетрезвый Жонин начал вести себя крайне вызывающе. Он обзывал мужчин нецензурными словами, а также угрожал и пугал проклятиями. В частности, актер обещал найти представителей медиа, если сюжет о нем выйдет в эфир, а также сказал красноречивую фразу: "Если хотите жить хорошо, вот этого делать нельзя".
Оператор и журналисты в ответ спокойно ему сказали, что приехали не ссориться, а просто выполнять свою работу.
Врал, что водитель – не он
По словам Павловского, в момент аварии за рулем авто на самом деле находился нетрезвый Жонин. Впрочем актер начал клеить дурака и делать вид, будто машиной управлял другой человек, ведь он протаранил несколько чужих машин.
Известный украинский актер Михаил Жонин – пьяный за рулем. Михаил известен по главной роли в сериале "Пес". Кумир многих украинцев и символ справедливости для детей. Но, к сожалению, кумир на телеэкране и человек в реальной жизни – существенно разные,
– резюмировал журналист.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика! Смотрите, как Михаил Жонин угрожал и грубил журналистам:
Скандал с Жониным: детали
- Авария с участием авто Volkswagen Жонина случилась в ночь на 3 октября в Днепровском районе столицы.
- К счастью, никто из людей не пострадал, однако две машины Subaru и Mercedes получили повреждения. Актер утверждал, что якобы был пассажиром, а не водителем.
Текст публикации Алексея Павловского:
Известный украинский актер Михаил Жонин – пьяный за рулем.
Михаил известен по главной роли в сериале "Пес". Кумир многих украинцев и символ справедливости для детей. Но, к сожалению, кумир на телеэкране и человек в реальной жизни – существенно разные.
История такая: Михаил был за рулем автомобиля пьяным, протаранил несколько автомобилей и валял дурака, что за рулем был не он.
Особого внимания заслуживает то, как он общается с журналистами и открыто угрожает.
Цитаты Михаила: "Если хотите жить хорошо, вот этого делать нельзя".
Или: "Если это выйдет куда-то, с*ка, я вас найду".
(О съемке его на месте происшествия).