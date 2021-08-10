"Позор и стыд": украинцы засыпают Red Bull гневными комментариями после дрифта в Киеве

Автомобили Red Bull сильно испачкали Софиевскую площадь, устроив там дрифт. Украинцы возмутились такими действиями компании и оставили свои гневные комментарии на странице в фейсбуке.

Пользователи сети заявили, что больше не будут покупать продукцию Red Bull. Ведь такие действия в историческом центре столицы – недопустимы.

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Реакция украинцев на шоу Red Bull

"Red Bull совершил безобразие в центре Киева, повредив и оставив грязной участок пешеходного перехода. Это неуважение и презрительное отношение к объекту, который находится в юрисдикции ЮНЕСКО! Осуждаю!".

"Что это вы себе позволяете в самом центре Киева? Следы от шин во время рекламы вашего отстойного пойла вылезут вам боком. Или вы думаете, что законы для вас неписаные".

"Козлы вы! Отныне продукция Red Bull попадает под мой персональный бойкот за порчу коммунальной собственности и надругательство над святым местом".

"Почему портите покрытие и оставляете следы шин после себя? Кто будет убирать за вами?".

"Софиевская площадь не дрифт-трасса! Имейте совесть!".

Пользователи надеются, что компания извинится перед всей Украиной за свои действия. Кроме того, они призвали работников Red Bull, которые снимали там ролик и дрифтовали, самым очистить площадь.

Кстати, некоторые украинцы писали свой комментарий на английском языке, чтобы компания точно его заметила.



Украинцы возмутились дрифтом Red Bull на Софиевской площади / Скриншот

Детали скандала