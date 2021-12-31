Укрзализныця открыла эксклюзивную лаунж-зону отдыха на центральном вокзале Киева

Эксклюзивная локация для пассажиров под названием Business & Family Lounge заработала 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Услугами лаунжа можно воспользоваться в любое время суток.

Как рассказали в пресс-службе компании, в лаунж превратили сервисный центр Укрзализныци. Для создания зоны для отдыха помещение перепланировали с привлечением архитекторов и интерьерных дизайнеров LoGoVo.

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Теперь за отдельную плату пассажиры смогут удобно отдохнуть, подзарядить гаджеты и насладиться качественным кофе.

Какие услуги предоставляют в Business & Family Lounge

Кроме бар-зоны в фойе работают коворкинг-зона, переговорная комната и библиотека LibrariUZ.

Для удобства пассажиров, путешествующих по работе, в помещении есть скоростной интернет.

Лаунж-зону оборудовали душевыми комнатами и зоной чистки обуви.

Пассажиры с детьми могут воспользоваться доступом в комнату для малышей с мягкой игровой поверхностью, гардеробной с пеленальным столиком и кафе с детским меню.

Также Business & Family Lounge дружественный к животным, с которыми путешествуют пассажиры Укрзализныци.

В компании отметили, что пространство также адаптировано для пребывания людей с инвалидностью и имеет инклюзивную уборную.

Стоимость пребывания в Business & Family Lounge оценили в 250 гривен в час. Пассажиры первого класса Интерсити / Интерсити+ и СВ будут платить 150 гривен в час.

Смотрите фото с Business & Family Lounge на центральном вокзале Киева / Фото Укрзализныци: