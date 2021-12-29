Из столицы поезд будет выезжать в 16:41, а в город Льва будет прибывать в 0:45. Кроме того, предполагаются остановки в таких городах как Винница, Хмельницкий, Тернополь.

Важно Соединить 2 восточные области: Укрзализныця запускает модернизированный поезд

Как "прокачали" вагоны

Ремонт чешского поезда 2012 года производства начался на Киевском электровагноноремонтном заводе в феврале 2021 года. Через 11 месяцев специалисты полностью модернизировали его.

В частности, теперь в вагонах появились:

розетки с USB-разъемами для каждого пассажира;

пеленающие столики в главных вагонах;

пандусы и места для перевозки людей с инвалидностью;

держатели для велосипедов;

системы видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения;

вакуумные уборные.

Еще один подарок пассажирам

Также в "Укрзализныци" анонсировали презентацию партии новых пассажирских СВ-вагонов, которые изготовили в 2021 году за государственные средства.

Они сформируют состав поезда №229 Киев – Ужгород. Особенностью новинки является то, что в ней учитывались пожелания пассажиров. В частности, конструкторы перенесли пульт управления освещением ниже, чтобы он был удобен для людей любого роста.

Кроме того, в вагонах изменили конструкции опускания столика, нижней полки и открытие мусорных баков скрытой педалью. Еще одно улучшение – контрастная входная зона, дополнительное освещение лестницы и подсветка номеров купе для пассажиров, имеющих проблемы со зрением.

Из Василькова в Киев будет ходить электричка

Из центра Василькова в Киев теперь будет курсировать электричка. Она будет возить пассажиров в часы пик утром и вечером. Открыли новый маршрут в рамках проекта City Express.