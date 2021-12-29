Зі столиці потяг виїжджатиме о 16:41, а до Львова прибуватиме о 0:45. Крім того, передбачаються зупинки у таких містах, як Вінниця, Хмельницький, Тернопіль.

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Як "прокачали" вагони

Ремонт чеського потяга 2012 року виробництва почався на Київському електровагноноремонтному заводі в лютому 2021 року. За 11 місяців фахівці повністю модернізували його.

Зокрема, тепер у вагонах з'явилися:

розетки з USB-роз'ємами для кожного пасажира;

сповивальні столики в головних вагонах;

пандуси та місця для перевезення людей з інвалідністю;

тримачі для велосипедів;

системи відеоспостереження, кондиціонування, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння;

вакуумні вбиральні.

Ще один подарунок пасажирам

Також в Укрзалізниці анонсували презентацію партії нових пасажирських СВ-вагонів, які виготовили у 2021 році за державні кошти.

Вони сформують склад потяга №229 Київ – Ужгород. Особливістю новинки є те, що у ній враховували побажання пасажирів. Зокрема, конструктори перенесли пульт керування освітленням нижче, аби він був зручним для людей будь-якого зросту.

Крім того, у вагонах змінили конструкції опускання столика, нижньої полиці та відкриття сміттєвих баків прихованою педаллю. Ще одне покращення – контрастна вхідна зона, додаткове освітлення сходів та підсвітка номерів купе для пасажирів, які мають проблеми із зором.

Із Василькова до Києва ходитиме електричка

Від центру Василькова до Києва тепер курсуватиме електричка. Вона возитиме пасажирів у години пік вранці та ввечері. Відкрили новий маршрут у межах проєкту City Express.