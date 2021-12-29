Транспорт курсуватиме маршрутом Бахмут – Харків – Бахмут. Новий поїзд має значно покращити мобільність мешканців Сходу України.

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Як розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, поїзд має:

8 вагонів;

якісні крісла;

сучасне освітлення;

системи візуального і звукового оповіщення пасажирів;

місця для велосипедів.

Як курсуватиме транспорт

Щодня поїзд відправлятиметься із Бахмута о 11:25. В Харкові буде вже о 15:28. Назад їхатиме о 18:53, а приїжджатиме о 23:00. Зупинятиметься на таких станціях:

Сіль;

Сіверськ;

Ямпіль;

Лиман;

Святогірськ;

Ізюм;

Основа тощо.

Відзначимо! Ви можете ознайомитися з повним графіком руху транспорту.

УЗ додала пересадки

Укрзалізниця для зручності пасажирів додала пересадки у напрямках Балаклії, Ізюма, Святогірська, Лимана та Бахмута. А також – у напрямках Лозової, Слов'янська, Куп'янська, Рубіжного, Лисичанська та Попасної.

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