Транспорт курсуватиме маршрутом Бахмут – Харків – Бахмут. Новий поїзд має значно покращити мобільність мешканців Сходу України.
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Як розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, поїзд має:
- 8 вагонів;
- якісні крісла;
- сучасне освітлення;
- системи візуального і звукового оповіщення пасажирів;
- місця для велосипедів.
Як курсуватиме транспорт
Щодня поїзд відправлятиметься із Бахмута о 11:25. В Харкові буде вже о 15:28. Назад їхатиме о 18:53, а приїжджатиме о 23:00. Зупинятиметься на таких станціях:
- Сіль;
- Сіверськ;
- Ямпіль;
- Лиман;
- Святогірськ;
- Ізюм;
- Основа тощо.
УЗ додала пересадки
Укрзалізниця для зручності пасажирів додала пересадки у напрямках Балаклії, Ізюма, Святогірська, Лимана та Бахмута. А також – у напрямках Лозової, Слов'янська, Куп'янська, Рубіжного, Лисичанська та Попасної.
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