Транспорт будет курсировать по маршруту Бахмут – Харьков – Бахмут. Новый поезд должен значительно улучшить мобильность жителей востока Украины.

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Как рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Камышин, поезд имеет:

8 вагонов;

качественные кресла;

современное освещение;

системы визуального и звукового оповещения пассажиров;

места для велосипедов.

Как будет курсировать транспорт

Ежедневно поезд будет отправляться из Бахмута в 11:25. В Харькове будет уже в 15:28. Обратно будет ехать в 18:53, а приезжать – в 23:00. Будет останавливаться на таких станциях:

Силь;

Северск;

Ямполь;

Лиман;

Святогорск;

Изюм;

Основа и прочие.

Отметим! Вы можете ознакомиться с полным графиком движения транспорта.

УЗ добавила пересадки

Укрзализныця для удобства пассажиров добавила пересадки в направлениях Балаклеи, Изюма, Святогорска, Лимана и Бахмута. А также – в направлениях Лозовой, Славянская, Купянская, Рубежного, Лисичанска и Попасной.

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