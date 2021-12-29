Транспорт будет курсировать по маршруту Бахмут – Харьков – Бахмут. Новый поезд должен значительно улучшить мобильность жителей востока Украины.
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Как рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Камышин, поезд имеет:
- 8 вагонов;
- качественные кресла;
- современное освещение;
- системы визуального и звукового оповещения пассажиров;
- места для велосипедов.
Как будет курсировать транспорт
Ежедневно поезд будет отправляться из Бахмута в 11:25. В Харькове будет уже в 15:28. Обратно будет ехать в 18:53, а приезжать – в 23:00. Будет останавливаться на таких станциях:
- Силь;
- Северск;
- Ямполь;
- Лиман;
- Святогорск;
- Изюм;
- Основа и прочие.
УЗ добавила пересадки
Укрзализныця для удобства пассажиров добавила пересадки в направлениях Балаклеи, Изюма, Святогорска, Лимана и Бахмута. А также – в направлениях Лозовой, Славянская, Купянская, Рубежного, Лисичанска и Попасной.
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