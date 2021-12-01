Они будут курсировать с 11 и 12 декабря.

Кстати Укрзализныця запустила "Лыжный экспресс": откуда и куда будет отправляться

Дополнительные маршруты

Поезд №36/35 Одесса – Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря. Он будет отправляться из Одессы в 18:22 и прибывать на конечную станцию ​​в 09:02. Из Перемышля поезд будет отправляться в 18:59 и прибывать в Одессу в 10:54. Поезд №89/90 будет отправляться с 12 декабря со Львова в 16:20, в Перемышль будет прибывать в 18:19. Оттуда он будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 13:45.

Укрзализныця показала новые вагоны

Укрзализныця получила 5 новых купейных пассажирских вагонов. На них выделили деньги из государственного бюджета. С начала 2021 года уже получили 10 из 100 новых вагонов. До конца года должны получить еще 10. Их изготовили на Крюковском вагоностроительном заводе.

Поезда будут курсировать на самом длинном в стране маршруте поезда №5/6 Мариуполь – Ворохта, Рахов. Он объединяет 16 городов.

Среди особенностей в новых вагонах есть пеленальные столики, экологически чистые туалеты, системы видеонаблюдения в общих зонах, современные кондиционеры, розетки и USB-порт, сигнализация.