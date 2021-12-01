Как сообщает перевозчик, воспользоваться поездом можно будет 24, 26 и 30 декабря. А в январе нового 2022 года Интерсити будет курсировать 2, 6 и 8 января.
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Детали о маршруте
Из Киева поезд №745/746 Киев-Славское будет отправляться в 06:02 и прибывать в Славск в 13:54. Обратно он будет отправляться в 16.20 и прибывать в Киев в 23.50. Во время поездки скоростной Hyundai Rotem будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.
В Укрзализныце также напомнили, что этот маршрут был запущен 15 декабря 2020 года. За новогодне-рождественский период удалось перевезти 26 тысяч пассажиров.
Новые направления Укрзализныци
- Компания заявляла об амбициозных планах к 2026 году запустить 80 новых пригородных и региональных поездов. Сообщалось о введении 29 новых сообщений. В 2022 году хотят заказать еще 100 пассажирских вагонов.
- 12 декабря Укрзализныця запустит поезд по самому длинному в Украине маршруту Мариуполь – Рахов. Пассажиры смогут преодолевать 1 806 километров, охватывая 12 областей.
- На маршруте Измаил – Одесса 20 октября был запущен новый поезд "Дунайский экспресс" – это современный дизель-поезд отечественного производства.