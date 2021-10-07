Компания в 2022 году анонсировала заказ еще 100 пассажирских вагонов. Соответствующие нововведения презентовал 7 октября руководитель пассажирского направления Укрзализныци и исполняющий обязанности председателя правления Александр Перцовский.
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Укрзализныця заявила об обновлении в 2022 году
Перцовский рассказал, что сейчас производится 100 новых пассажирских вагонов и говорится о заказ еще 100 на следующий (2022 – 24 канал) год.
Наша амбиция в течение следующих 5 лет (2021 – 2026 годов – 24 канал) кардинально изменить парк, выйти из ситуации, когда средний возраст ориентировочно 30 лет на состояние, когда основной парк состоит из новых или отремонтированных вагонов,
– заявил Перцовский.
Кроме того, Укрзализныця объявили об изменениях в движении поездов. В частности объявили о новых маршрутах:
- 7 – в западном направлении: № 5/6 "Мариуполь – Ворохта (Рахов)", № 39/40 "Киев – Рахов", № 55/56 "Киев – Яремче", № 59/60 "Киев – Чоп", № 57/58 "Киев – Львов", № 149/150 "Полтава – Черновцы" (через Киев, Львов, Ивано-Франнківськ по указанию), № 25/26 "Одесса – Хуст";
- 7 – в восточном направлении: № 67/68 "Мариуполь – Львов", № 104/103 Киев – Мариуполь", № 112/111 "Киев – Авдеевка", № 113/114 "Львов – Бахмут", № 89/90 "Одесса – Лисичанск", № 793/794 Харьков – Днепр, Кривой Рог", № 795/796 "Днепр – Харьков, Бахмут";
- 8 – в южном: 2 маршруты "Киев – Херсон", поезд № 76/75 "Одесса – Рахов", № 203/204 "Чернигов – Одесса, № 134/133 Николаев – Черновцы", № 187/188 "Ковель – Николаев", № 249/250 "Кременчуг, Полтава – Бердянск", № 185/186 "Львов – Бердянск".
Новые рейсы Укрзализныци / скриншоты с презентации
Последние новости по обновлениям в Укрзализныце
- С 1 октября билеты на поезда Укрзализныци можно приобрести в Viber и Telegram. Оформить билеты в популярных мессенджерах можно на все маршруты дальнего следования.
- 4 октября Укрзализныця заявила, что до 2026 года планирует приобрести 80 новых пригородных и региональных поездов. В компании это назвали самым масштабным обновлением парка.
- С 10 октября восстановят железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей. Укрзализныця не выполняла рейсов в польские города еще с марта 2020 года.