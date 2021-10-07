Компания в 2022 году анонсировала заказ еще 100 пассажирских вагонов. Соответствующие нововведения презентовал 7 октября руководитель пассажирского направления Укрзализныци и исполняющий обязанности председателя правления Александр Перцовский.

К теме Укрзализныця подписала контракт на достройку Дарницкого моста в Киеве

Укрзализныця заявила об обновлении в 2022 году

Перцовский рассказал, что сейчас производится 100 новых пассажирских вагонов и говорится о заказ еще 100 на следующий (2022 – 24 канал) год.

Наша амбиция в течение следующих 5 лет (2021 – 2026 годов – 24 канал) кардинально изменить парк, выйти из ситуации, когда средний возраст ориентировочно 30 лет на состояние, когда основной парк состоит из новых или отремонтированных вагонов,

– заявил Перцовский.

Кроме того, Укрзализныця объявили об изменениях в движении поездов. В частности объявили о новых маршрутах:

7 – в западном направлении: № 5/6 "Мариуполь – Ворохта (Рахов)", № 39/40 "Киев – Рахов", № 55/56 "Киев – Яремче", № 59/60 "Киев – Чоп", № 57/58 "Киев – Львов", № 149/150 "Полтава – Черновцы" (через Киев, Львов, Ивано-Франнківськ по указанию), № 25/26 "Одесса – Хуст";

№ 5/6 "Мариуполь – Ворохта (Рахов)", № 39/40 "Киев – Рахов", № 55/56 "Киев – Яремче", № 59/60 "Киев – Чоп", № 57/58 "Киев – Львов", № 149/150 "Полтава – Черновцы" (через Киев, Львов, Ивано-Франнківськ по указанию), № 25/26 "Одесса – Хуст"; 7 – в восточном направлении: № 67/68 "Мариуполь – Львов", № 104/103 Киев – Мариуполь", № 112/111 "Киев – Авдеевка", № 113/114 "Львов – Бахмут", № 89/90 "Одесса – Лисичанск", № 793/794 Харьков – Днепр, Кривой Рог", № 795/796 "Днепр – Харьков, Бахмут";

№ 67/68 "Мариуполь – Львов", № 104/103 Киев – Мариуполь", № 112/111 "Киев – Авдеевка", № 113/114 "Львов – Бахмут", № 89/90 "Одесса – Лисичанск", № 793/794 Харьков – Днепр, Кривой Рог", № 795/796 "Днепр – Харьков, Бахмут"; 8 – в южном: 2 маршруты "Киев – Херсон", поезд № 76/75 "Одесса – Рахов", № 203/204 "Чернигов – Одесса, № 134/133 Николаев – Черновцы", № 187/188 "Ковель – Николаев", № 249/250 "Кременчуг, Полтава – Бердянск", № 185/186 "Львов – Бердянск".

Новые рейсы Укрзализныци / скриншоты с презентации

Последние новости по обновлениям в Укрзализныце