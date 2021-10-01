К тому же билеты через мессенджеры доступны и на скоростных и региональных маршрутах. Однако, функция пока недоступна для пригородных электричек.

Напомним Укрзализныця восстанавливает соединение с Польшей, которое приостановили еще в начале пандемии

Что еще могут чат-боты Укрзализныци

Кроме упрощенной покупки билетов, в чат-боте можно получить актуальную информацию касательно перевозок и оценить их качество.

В чат-боте есть функции:

  • продажи и возврата билетов;
  • заказа питания;
  • отображения расписания движения;
  • информирования о прибытии, опоздания поезда, номера пути;
  • онлайн-табло.

Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.

Что нового в "Укрзализныце" последнее время

Полный текст публикации Укрзализныци

Все билеты в чат-боте Укрзализныци

С 1 октября пассажирам УЗ в официальном чат-боте в Viber и Telegram доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.

В чат-боте есть функции:
продажи и возврата билетов;
заказа питания;
отображения расписания движения;
информирования о прибытии, опоздания поезда, номер пути;
онлайн-табло.

Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.

Чат бот по ссылке:
Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot
Viber https://vb.me/ukr_railway