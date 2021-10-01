К тому же билеты через мессенджеры доступны и на скоростных и региональных маршрутах. Однако, функция пока недоступна для пригородных электричек.

Напомним Укрзализныця восстанавливает соединение с Польшей, которое приостановили еще в начале пандемии

Что еще могут чат-боты Укрзализныци

Кроме упрощенной покупки билетов, в чат-боте можно получить актуальную информацию касательно перевозок и оценить их качество.

В чат-боте есть функции:

продажи и возврата билетов;

заказа питания;

отображения расписания движения;

информирования о прибытии, опоздания поезда, номера пути;

онлайн-табло.

Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.

Чат боты, по которым можно купить билеты по ссылке:



Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot

Viber https://vb.me/ukr_railway

Что нового в "Укрзализныце" последнее время

"Укрзализныця" 29 сентября запустила контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай. Такой маршрут стал первым в истории независимой Украины.

В Украине планируют построить высокоскоростную железную дорогу. Сейчас рассматривают 3 направления, одно из которых – Киев – Львов – Госграница.

В Киеве 27 августа представили выставку обновленного подвижного состава от "Укрзализныци". Компания планирует запустить экспериментальные капсульные вагоны.

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Все билеты в чат-боте Укрзализныци

С 1 октября пассажирам УЗ в официальном чат-боте в Viber и Telegram доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.

В чат-боте есть функции:

продажи и возврата билетов;

заказа питания;

отображения расписания движения;

информирования о прибытии, опоздания поезда, номер пути;

онлайн-табло.

Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.

Чат бот по ссылке:

Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot

Viber https://vb.me/ukr_railway