До того ж квитки через месенджери доступні і на швидкісних та регіональних маршрутах. Відтак, функція наразі недоступна для приміських електричок.

Нагадаємо Укрзалізниця відновлює сполучення з Польщею, яке призупинили ще на початку пандемії

Що ще можуть чат-боти Укрзалізниці

Окрім спрощеної купівлі квитків, у чат-боті можна отримати актуальну інформацію щодо перевезень і оцінити їхню якість.

У чат-боті є функції:

  • продажу та повернення квитків;
  • замовлення харчування;
  • відображення розкладу руху;
  • інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
  • онлайн-табло.

Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв'язок у спеціальній формі.

Що нового в Укрзалізниці останнім часом

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Всі квитки у чат-боті Укрзалізниці

З 1 жовтня пасажирам УЗ в офіційному чат-боті у Viber та Telegram доступні квитки на всі поїзди далекого сполучення, в тому числі на швидкісних та регіональних маршрутах.

У чат-боті є функції:
продажу та повернення квитків;
замовлення харчування;
відображення розкладу руху;
інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
онлайн-табло.

Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв’язок у спеціальній формі.

Чат-бот за посиланням:
Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot
Viber https://vb.me/ukr_railway