До того ж квитки через месенджери доступні і на швидкісних та регіональних маршрутах. Відтак, функція наразі недоступна для приміських електричок.

Нагадаємо Укрзалізниця відновлює сполучення з Польщею, яке призупинили ще на початку пандемії

Що ще можуть чат-боти Укрзалізниці

Окрім спрощеної купівлі квитків, у чат-боті можна отримати актуальну інформацію щодо перевезень і оцінити їхню якість.

У чат-боті є функції:

продажу та повернення квитків;

замовлення харчування;

відображення розкладу руху;

інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;

онлайн-табло.

Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв'язок у спеціальній формі.

Чат-боти, за якими можна купити квитки, за посиланням: Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot

Viber https://vb.me/ukr_railway

Що нового в Укрзалізниці останнім часом

Укрзалізниця 29 вересня запустила контейнерний потяг з експортним вантажем до Китаю. Такий маршрут став першим в історії незалежної України.

В Україні планують побудувати високошвидкісну залізницю. Наразі розглядають 3 напрямки, один з яких – Київ – Львів – Держкордон.

У Києві 27 серпня представили виставку оновленого рухомого складу від Укрзалізниці. Компанія планує запустити експериментальні капсульні вагони.

Повний текст публікації Укрзалізниці

Всі квитки у чат-боті Укрзалізниці

З 1 жовтня пасажирам УЗ в офіційному чат-боті у Viber та Telegram доступні квитки на всі поїзди далекого сполучення, в тому числі на швидкісних та регіональних маршрутах.

У чат-боті є функції:

продажу та повернення квитків;

замовлення харчування;

відображення розкладу руху;

інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;

онлайн-табло.

Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв’язок у спеціальній формі.

Чат-бот за посиланням:

Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot

Viber https://vb.me/ukr_railway