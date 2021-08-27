Укрзалізниця показала прототип капсульного вагону, який перебуває у розробці. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зауважив, що вперше за 20 років держава замовила 100 нових пасажирських вагонів.
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Новий рухомий склад створюють на Крюківському вагонобудівельному заводі та Науково-виробничому підприємстві "Ріст". Один із експериментальних форматів – це капсульні вагони, які набирають популярності у світі.
"Ми маємо шанс бути у числі перших, хто випробує цей формат, у рази комфортніший за плацкарт чи класичне купе", – зазначив Кубраков.
Особливості капсульних вагонів
Схематично, новий вагон нічим не здивує пасажирів – по 4 полиці в купейному вагоні, бічні полиці у плацкартах, місце для багажу внизу та нагорі. Втім такий рухомий склад значно модернізували.
У Києві показали оновлений рухомий склад / Фото Олександра Рудоманова
У плацкарті верхні полиці ширші та обладнані засобами безпеки. Біля кожного місця є розетка та ширма, якою можна закритися від решти вагону. Для таких випадків облаштували також індивідуальну вентиляцію.
Кожне плацкартне місце обладнане ширмою / Фото Олександра Рудоманова
У кожному купе тепер будуть кнопки виклику провідника, пристрої для регуляції освітлення, а також інформаційні табло, де можна побачити:
- дату;
- час;
- швидкість руху потяга;
- температуру повітря;
- ймовірно, карту руху.
Окрім цього, кожен пасажир зможе зарядити телефон біля свого місця. Із цією метою у купе облаштували по 4 розетки з можливістю зарядки через USB. Водночас температура повітря у всіх купе буде однаковою й регулюватиметься автоматично.
Біля кожного місця облаштували розетки / Фото Олександра Рудоманова
У прототипі зберегли відкривачі для пляшок у купейних столиках. Кожне місце обладнали роз'ємом для газет у стіні.
Столики мають відкривачі для пляшок / Фото Олександра Рудоманова
Оновлення стосуються і вбиралень у вагонах. Там встановили вакуумні туалети, передбачили місця не лише для туалетного паперу, але й для паперових накладок на унітаз. Є рукомийник, дзеркало, мильниця і відкладні полиці для пеленання дітей.
Екскурсія модернізованим вагоном: дивіться відео Олександра Рудоманова
Усі вікна у вагонах закриваються ролетами, а не фіранками чи шторами. Провідник зі свого купе може контролювати ситуацію у вагоні:
- використання розеток у купе;
- роботу бойлера;
- регуляцію світла та температури повітря;
- виклик до конкретного місця.
У купе провідника також встановлять мікрохвильовку і невеликий холодильник. Поруч у коридорі буде кулер з водою. Кожен вагон матиме і камери відеонагляду, а кожен столик – відкривачі для пляшок.
Огляд нового плацкартного вагона: дивіться відео Олександра Рудоманова
Усі охочі зможуть на власні очі побачити модернізовані вагони на столичному вокзалі до 18:00 28 серпня. В Укрзалізниці обіцяють запустити виставкові зразки на маршрути до кінця 2021 року.
Японські поїзди
Подібні капсульні потяги курсують у Японії. Вагони поділені на одиночні секції, де можна лягти у повний зріст. Кожне місце має стіл та лампу, є платна послуга прийняти душ.
Капсульні вагони у Японії: дивіться відео з каналу WAO RYU!ONLY in JAPAN
Модернізація Укрзалізниці: останні новини
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