Укрзализныця показала прототип капсульного вагона, который находится в разработке. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что впервые за 20 лет государство заказало 100 новых пассажирских вагонов.
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Новый подвижной состав создают на Крюковском вагоностроительном заводе и Научно-производственном предприятии "Рост". Один из экспериментальных форматов – это капсульные вагоны, которые набирают популярность в мире.
"Мы имеем шанс быть в числе первых, кто испытает этот формат, в разы более комфортный чем плацкарт или классическое купе", – отметил Кубраков.
Особенности капсульных вагонов
Схематично, новый вагон ничем не удивит пассажиров – по 4 полки в купейном вагоне, боковые полки в плацкарте, место для багажа внизу и наверху. Впрочем такой подвижной состав значительно модернизировали.
В Киеве показали обновленный подвижной состав / Фото Александра Рудоманова
В плацкарте верхние полки широкие и оборудованы средствами безопасности. У каждого места есть розетка и ширма, которой можно закрыться от остальных пассажиров вагона. Для таких случаев обустроили также индивидуальную вентиляцию.
Каждое плацкартное место оборудовано ширмой / Фото Александра Рудоманова
В каждом купе теперь будут кнопки вызова проводника, устройства для регуляции освещения, а также информационные табло, где можно увидеть:
- дату;
- время;
- скорость движения поезда;
- температуру воздуха;
- вероятно, карту движения.
Кроме этого, каждый пассажир сможет зарядить телефон возле своего места. С этой целью в купе обустроили по 4 розетки с возможностью зарядки через USB. В то же время температура воздуха во всех купе будет одинаковой и будет регулироваться автоматически.
У каждого места обустроили розетки / Фото Александра Рудоманова
В прототипе сохранили открыватели для бутылок в купейных столиках. Каждое место оборудовали разъемом для газет в стене.
Столики имеют открыватели для бутылок / Фото Александра Рудоманова
Обновления касаются и туалетов в вагонах. Там установили вакуумные туалеты, предусмотрели места не только для туалетной бумаги, но и для бумажных накладок на унитаз. Есть умывальник, зеркало, мыльница, и отложные полки для пеленания детей.
Экскурсия по модернизированному вагону: смотрите видео Александра Рудоманова
Все окна в вагонах закрываются роллетами, а не занавесками или шторами. Проводник из своего купе может контролировать ситуацию в вагоне:
- использование розеток в купе;
- работу бойлера;
- регуляцию света и температуры воздуха;
- вызов к конкретному месту.
В купе проводника также установят микроволновку и небольшой холодильник. Рядом в коридоре будет кулер с водой. Каждый вагон будет иметь камеры видеонаблюдения, а каждый столик будет иметь открыватели для бутылок.
Обзор нового плацкартного вагона: смотрите видео Александра Рудоманова
Все желающие смогут воочию увидеть модернизированные вагоны на столичном вокзале 18:00 28 августа. В Укрзализныце обещают запустить выставочные образцы на маршруты до конца 2021 года.
Японские поезда
Подобные капсульные поезда курсируют в Японии. Вагоны разделены на одиночные секции, где можно лечь в полный рост. Каждое место имеет стол и лампу, есть платная услуга принять душ.
Капсульные вагоны в Японии: смотрите видео с канала WAO RYU! ONLY in JAPAN
Модернизация Укрзализныци: последние новости
- Украинский перевозчик заключил договор с железнодорожной компанией Deutsche Bahn. Немцы смогут контролировать перевозки в Украине.
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