У компанії повідомили, що квитки на поїзди у Польщу вже незабаром можна буде купити як на сайті Укрзалізниці, так і в касах вокзалів.

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Відновлення залізничного сполучення з Польщею

З України до Польщі наразі курсуватиме потяг за маршрутом Київ – Перемишль. Квитки будуть доступні вже з 1 жовтня.

Нагадаємо, причиною припинення залізничного сполучення між Україною та сусідніми країнами стала пандемія коронавірусу. Через це Київ на понад 1 рік скасував усі міжнародні залізничні рейси.

Однак у 2021 році курсування поїздів за кордон відновили. Зокрема, залізницею можна доїхати до міст Угорщини, Словаччини, Молдови та Австрії.

Умови в'їзду українців у Польщу