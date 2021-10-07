Компанія у 2022 році анонсувала замовлення ще 100 пасажирських вагонів. Відповідні нововведення презентував 7 жовтня керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці та виконуючий обов'язки голови правління Олександр Перцовський.

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Укрзалізниця заявила про оновлення у 2022 році

Перцовський розповів, що наразі виробляється 100 нових пасажирських вагонів й мовиться про замовлення ще 100 на наступний (2022 – 24 канал) рік.

Наша амбіція протягом наступних 5 років (2021 – 2026 років – 24 канал) кардинально змінити парк, вийти з ситуації, коли середній вік орієнтовно 30 років на стан, коли основний парк складається з нових чи відремонтованих вагонів,

– заявив Перцовський.

Окрім того, Укрзалізниця оголосили про зміни у русі потягів. Зокрема оголосили про нові маршрути:

7 – у західному напрямку: № 5/6 "Маріуполь – Ворохта (Рахів)", № 39/40 "Київ – Рахів", № 55/56 "Київ – Яремче", № 59/60 "Київ – Чоп", № 57/58 "Київ – Ясіня", № 149/150 "Полтава – Чернівці" (через Київ, Львів, Івано-Франнківськ за вказівкою), № 25/26 "Одеса – Хуст";

№ 5/6 "Маріуполь – Ворохта (Рахів)", № 39/40 "Київ – Рахів", № 55/56 "Київ – Яремче", № 59/60 "Київ – Чоп", № 57/58 "Київ – Ясіня", № 149/150 "Полтава – Чернівці" (через Київ, Львів, Івано-Франнківськ за вказівкою), № 25/26 "Одеса – Хуст"; 7 – у східному напрямку: № 67/68 "Маріуполь – Львів", № 104/103 "Київ – Маріуполь", № 112/111 "Київ – Авдіївка", № 113/114 "Львів – Бахмут", № 89/90 "Одеса – Лисичанськ", № 793/794 "Харків – Дніпро, Кривий Ріг", № 795/796 "Дніпро – Харків, Бахмут";

№ 67/68 "Маріуполь – Львів", № 104/103 "Київ – Маріуполь", № 112/111 "Київ – Авдіївка", № 113/114 "Львів – Бахмут", № 89/90 "Одеса – Лисичанськ", № 793/794 "Харків – Дніпро, Кривий Ріг", № 795/796 "Дніпро – Харків, Бахмут"; 8 – у південному: 2 маршрути "Київ – Херсон", потяг № 76/75 "Одеса – Рахів", № 203/204 "Чернігів – Одеса", № 134/133 "Миколаїв – Чернівці", № 187/188 "Ковель – Миколаїв", № 249/250 "Кременчук, Полтава – Бердянськ", № 185/186 "Львів – Бердянськ".

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