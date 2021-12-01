Як повідомляє перевізник, скористатись потягом можна буде 24, 26 та 30 грудня. А у січні нового 2022 року Інтерсіті курсуватиме 2, 6 та 8 січня.
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Деталі про маршрут
З Києва поїзд №745/746 Київ — Славське відправлятиметься о 06:02 та прибуватиме до Славська о 13:54. Зворотньо він вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50. Під час поїздки швидкісний Hyundai Rotem зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.
В Укрзалізниці також нагадали, що цей маршрут запустили 15 грудня 2020 року. За новорічно-різдвяний період вдалось перевезти 26 тисяч пасажирів.
Нові напрямки Укрзалізниці
- Компанія заявляла про амбітні плани до 2026 року запустити 80 нових приміських і регіональних поїздів. Повідомляли про запровадження 29 нових сполучень. У 2022 році хочуть замовити ще 100 пасажирських вагонів.
- 12 грудня Укрзалізниця запустить потяг з найдовшим в Україні маршрутом Маріуполь – Рахів. Пасажири зможуть долати 1 806 кілометрів, охоплюючи 12 областей.
- На маршруті Ізмаїл – Одеса 20 жовтня запустили новий поїзд "Дунайський експрес" – це сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва.