В первый рейс с пассажирами поезд отправится в День святого Николая – 19 декабря.
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Как пояснил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин, общество постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение на востоке Украины, чтобы украинцы могли удобно путешествовать в другие уголки Украины и территорию восточных областей.
На прошлой неделе мы запустили самый длинный по маршруту поезд Мариуполь – Рахов, который сформирован из совершенно новых вагонов и фактически впервые в истории нашей страны прямым железнодорожным рейсом соединил Восток и Запад,
– отметил Камышин.
По его словам, Слобожанский экспресс обеспечит новое качество перевозок между Луганской, Харьковской и Сумской областями.
Что известно о Слобожанском экспрессе
На его маршруте будет использоваться современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода, который Укрзализныця приобрела в рамках реализации программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".
В составе дизель-поезда 3 вагона на 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера. Он также адаптирован для перевозки маломобильного населения.
График работы
- С 19 декабря региональный поезд №887 Харьков – Попасная будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно с 20 декабря из Попасной поезд №888 будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47.
- С 20 декабря региональный поезд №885 Харьков – Ворожба будет отправляться из Харькова в 09:05 и прибывать в Ворожбу в 12:45. Обратно из Ворожбы поезд №886 будет отправляться в 13:10 и прибывать в Харьков в 17:04.
- С 21 декабря региональный поезд №885/886 Харьков – Ворожба – Харьков будет курсировать ежедневно, кроме среды. Со станции Харьков-Пассажирский он отправляется в 09:05 и прибывает на станцию Ворожба в 12:30. Обратно из Ворожбы будет отправляться в 13:19 и прибывать в Харьков в 17:04.
Условия проезда
В Украине для проезда железнодорожным транспортом у пассажиров должны быть:
- результат отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа,
- или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации,
- или документ о выздоровлении от коронавируса в сервисе "Дия".
Укрзализныця запускает Слобожанский экспресс на Донбасс / Фото УЗ
Он будет соединять восточные регионы Украины / Фото УЗ