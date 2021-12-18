В первый рейс с пассажирами поезд отправится в День святого Николая – 19 декабря.

Важно Укрзализныця добавит 6 поездов к новогодним праздникам: расписание

Как пояснил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин, общество постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение на востоке Украины, чтобы украинцы могли удобно путешествовать в другие уголки Украины и территорию восточных областей.

На прошлой неделе мы запустили самый длинный по маршруту поезд Мариуполь – Рахов, который сформирован из совершенно новых вагонов и фактически впервые в истории нашей страны прямым железнодорожным рейсом соединил Восток и Запад,

– отметил Камышин.

По его словам, Слобожанский экспресс обеспечит новое качество перевозок между Луганской, Харьковской и Сумской областями.

Что известно о Слобожанском экспрессе

На его маршруте будет использоваться современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода, который Укрзализныця приобрела в рамках реализации программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

В составе дизель-поезда 3 вагона на 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера. Он также адаптирован для перевозки маломобильного населения.

График работы

С 19 декабря региональный поезд №887 Харьков – Попасная будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно с 20 декабря из Попасной поезд №888 будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47.

Харьков – Попасная будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно с 20 декабря из Попасной поезд будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47. С 20 декабря региональный поезд №885 Харьков – Ворожба будет отправляться из Харькова в 09:05 и прибывать в Ворожбу в 12:45. Обратно из Ворожбы поезд №886 будет отправляться в 13:10 и прибывать в Харьков в 17:04.

Харьков – Ворожба будет отправляться из Харькова в 09:05 и прибывать в Ворожбу в 12:45. Обратно из Ворожбы поезд №886 будет отправляться в 13:10 и прибывать в Харьков в 17:04. С 21 декабря региональный поезд №885/886 Харьков – Ворожба – Харьков будет курсировать ежедневно, кроме среды. Со станции Харьков-Пассажирский он отправляется в 09:05 и прибывает на станцию ​​Ворожба в 12:30. Обратно из Ворожбы будет отправляться в 13:19 и прибывать в Харьков в 17:04.

Условия проезда

В Украине для проезда железнодорожным транспортом у пассажиров должны быть:

результат отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа,

или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации,

или документ о выздоровлении от коронавируса в сервисе "Дия".

Укрзализныця запускает Слобожанский экспресс на Донбасс / Фото УЗ

Он будет соединять восточные регионы Украины / Фото УЗ