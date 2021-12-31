Як розповіли у пресслужбі компанії, у лаунж перетворили сервісний центр Укрзалізниці. Для створення зони для відпочинку приміщення перепланували із залученням архітекторів та інтер'єрних дизайнерів LoGoVo.

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Відтепер за окрему плату пасажири зможуть зручно відпочити, підзарядити гаджети та насолодитися якісною кавою.

Які послуги надають у Business & Family Lounge

Окрім бар-зони у лаунжі працюють коворкінг-зона, переговорна кімната та бібліотека LibrariUZ.

Для зручності пасажирів, які подорожують по роботі, у приміщенні є швидкісний інтернет.

Лаунж-зону обладнали душовими кімнатами та зоною чистки взуття.

Пасажири з дітьми можуть скористатися доступом до кімнати для малюків з м’якою ігровою поверхнею, вбиральнею зі сповивальним столиком та кафе з дитячим меню.

Також Business & Family Lounge є дружнім до тварин, з якими подорожують пасажири Укрзалізниці.

У компанії наголосили, що простір також адаптований для перебування людей з інвалідністю та має інклюзивну вбиральню.

Вартість перебування у Business & Family Lounge оцінили у 250 гривень на годину. Пасажири першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ платитимуть 150 гривень на годину.

Дивіться фото з Business & Family Lounge на центральному вокзалі Києва / Фото Укрзалізниці: