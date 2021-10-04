Укрзализныця попала в скандал из-за продажи билетов в "вагоны-невидимки"
Источник:фейсбук Дмитрия Пальчикова
Укрзализныця продала пассажирам поезда №117 Киев – Черновцы билеты в вагоны, которых вообще не существовало. Следовательно, людям пришлось тесниться всю поездку на уже занятых местах.
Журналист пожаловался, что неприятная ошибка выяснилась, когда он с друзьями уже стоял на перроне. По его словам, в такую ситуацию попали покупатели билетов сразу в четыре вагона.
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Вагонов не было, все в шоке
Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поездом, вагон 15. Приходим, а вагона нет. И 14 вагона нет. И еще какого-то там вагона нет. Проводники в шоке, люди из вагонов, которые не существуют, в шоке, пассажиры из других вагонов в шоке,
– возмутился мужчина.
В конце концов людей с "призрачными" билетами разместили во втором вагоне. Однако там они были вынуждены сидеть по три – четыре человека на одном месте все 12 часов дороги.
Укрзализныця оправдывается
В компании извинились перед автором сообщения о скандальном инциденте и заверили, что уже разбираются, почему бригада поезда не получила своевременных указаний по пересадке.
Также в Укрзализныце заявили, что изменения в составе поезда были обусловлены изменением маршрута и наполненностью рейса. Причина – объезд места обвала карстовых пещер на Буковине.
Извинились, но не исправились
Сотрудники Укрзализныци пообещали, что остальное путешествие будет удачнее. Впрочем, в комментариях под публикацией Пальчикова другие пассажиры написали, что до конца поездки ничего не изменилось. Так, людей постоянно перегоняли с места на место, поскольку продажу билетов на упомянутый поезд так и не закрыли.Обратите внимание! Клиенты Укразализныци пожаловались, что такие случаи уже случались и на других маршрутах.
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Текст публикации Дмитрия Пальчикова:
Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поездом, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона 15 в 117 поезде Киев – Черновцы НЕТ. И 14 вагона НЕТ. И еще какого-то там вагона НЕТ. Проводники в шоке, люди из вагонов, которые не существуют, в шоке, пассажиры из других вагонов в шоке.
Завеса.
Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia WTFFF???
P.S. Нас посадили в вагон 2, сидим по трое – четверо. Все офигевшие. Ехать 12 часов.
UPD. А, и еще одного вагона НЕТ. Поезд без четырех вагонов.