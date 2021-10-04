Журналіст поскаржився, що неприємна помилка з'ясувалася, коли він з друзями уже стояв на пероні. За його словами, у таку ситуацію потрапили покупці квитків одразу в чотири вагони.

Важливе Боялася навіть поворухнутись: у поїзді УЗ ледь не зґвалтували відому ілюстраторку

Вагонів не було, усі в шоці

Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 потягом, вагон 15. Приходимо, а вагону немає. І 14 вагону немає. І ще якогось там вагону немає. Провідники в шоці, люди з вагонів, що не існують, в шоці, пасажири з інших вагонів в шоці,

– обурився чоловік.

Зрештою людей із "примарними" квитками розмістили у другому вагоні. Однак там вони були змушені сидіти по три – чотири особи на одному місці всі 12 годин дороги.

Укрзалізниця виправдовується

У компанії вибачилися перед автором допису про скандальний інцидент і запевнили, що вже розбираються, чому бригада потягу не отримала вчасних вказівок щодо пересадки.

Також в Укрзалізниці заявили, що зміни у складі потягу були зумовлені зміною маршруту та наповненості рейсу. Причина – об’їзд місця обвалу карстових печер на Буковині.

Вибачилися, але не виправилися

Співробітники Укрзалізниці пообіцяли, що решта подорожі буде вдалішою. Втім, у коментарях під публікацією Пальчикова інші пасажири написали, що до кінця поїздки нічого не змінилося. Так, людей постійно переганяли з місця на місце, оскільки продаж квитків на згаданий потяг так і не закрили.

Зверніть увагу! Клієнти Укразалізниці поскаржилися, що такі випадки вже траплялися і на інших маршрутах.

Спроба зґвалтування художниці в потязі: ще один скандал Укрзалізниці

У потязі Київ – Львів в ніч проти 29 вересня попутник намагався зґвалтувати відому ілюстраторку Надію Кушнір.

Після чергового моторошного інциденту із сексуальними домаганнями в Укрзалізниці пообіцяли встановити у вагонах камери відеоспостереження.

Потерпіла жінка після пережитого поскаржилася на потік звинувачень у свій бік та спроби деяких медіа зробити з цього сенсацію.

Текст публікація Дмитра Пальчикова:

Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 потягом, вагон 15. Приходимо, а вагону немає. Вагону 15 у 117 потязі Київ – Чернівці НЕМАЄ. І 14 вагону НЕМАЄ. І ще якогось там вагону НЕМАЄ. Провідники в шоці, люди з вагонів, що не існують, в шоці, пасажири з інших вагонів в шоці.

Завіса.

Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia WTFFF???

P.S. Нас посадили у вагон 2, сидимо по троє – четверо. Всі офігівші. Їхати 12 годин.

UPD. А, і ще одного вагону НЕМАЄ. Потяг без чотирьох вагонів.