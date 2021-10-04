Журналист пожаловался, что неприятная ошибка выяснилась, когда он с друзьями уже стоял на перроне. По его словам, в такую ситуацию попали покупатели билетов сразу в четыре вагона.

Важное Боялась даже пошевелиться: в поезде УЗ едва не изнасиловали известного иллюстратора

Вагонов не было, все в шоке

Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поездом, вагон 15. Приходим, а вагона нет. И 14 вагона нет. И еще какого-то там вагона нет. Проводники в шоке, люди из вагонов, которые не существуют, в шоке, пассажиры из других вагонов в шоке,

– возмутился мужчина.

В конце концов людей с "призрачными" билетами разместили во втором вагоне. Однако там они были вынуждены сидеть по три – четыре человека на одном месте все 12 часов дороги.

Укрзализныця оправдывается

В компании извинились перед автором сообщения о скандальном инциденте и заверили, что уже разбираются, почему бригада поезда не получила своевременных указаний по пересадке.

Также в Укрзализныце заявили, что изменения в составе поезда были обусловлены изменением маршрута и наполненностью рейса. Причина – объезд места обвала карстовых пещер на Буковине.

Извинились, но не исправились

Сотрудники Укрзализныци пообещали, что остальное путешествие будет удачнее. Впрочем, в комментариях под публикацией Пальчикова другие пассажиры написали, что до конца поездки ничего не изменилось. Так, людей постоянно перегоняли с места на место, поскольку продажу билетов на упомянутый поезд так и не закрыли.

Обратите внимание! Клиенты Укразализныци пожаловались, что такие случаи уже случались и на других маршрутах.

Попытка изнасилования художницы в поезде: еще один скандал

В поезде Киев – Львов в ночь на 29 сентября попутчик пытался изнасиловать известного иллюстратора Надежду Кушнир.

После очередного жуткого инцидента с сексуальными домогательствами в ведомстве пообещали установить в вагонах камеры видеонаблюдения.

Потерпевшая женщина после пережитого пожаловалась на поток обвинений в свою сторону и попытки некоторых медиа сделать из этого сенсацию.

Текст публикации Дмитрия Пальчикова:

Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поездом, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона 15 в 117 поезде Киев – Черновцы НЕТ. И 14 вагона НЕТ. И еще какого-то там вагона НЕТ. Проводники в шоке, люди из вагонов, которые не существуют, в шоке, пассажиры из других вагонов в шоке.

Завеса.

Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia WTFFF???

P.S. Нас посадили в вагон 2, сидим по трое – четверо. Все офигевшие. Ехать 12 часов.

UPD. А, и еще одного вагона НЕТ. Поезд без четырех вагонов.