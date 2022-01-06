Укрзализныця пустила в рейс новогодний вагон: атмосферные фото

Компания Укрзализныця в честь зимних праздников пустила в рейс тематический вагон. Проехаться в нем в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января могли пассажиры поезда №59 Киев – Чоп.

Организаторы новогодней акции отметили, что хотели обеспечить клиентам не только комфортные условия поездки, но и незабываемую праздничную атмосферу путешествия.

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К проекту присоединился фестиваль GOGOLFEST / Фото Укрзализныци

Сказка в дороге

На фотографиях видно, что вагон №8 украсили яркой иллюминацией и новогодними элементами декора. Воплотить творческий замысел в жизнь помогала также команда творческого фестиваля GOGOLFEST.

Праздничный вагон украсили яркой иллюминацией / Фото Укрзализныци

Железная дорога – это не только о путешествиях, но и о возможности совместить культурные события, традиции и прекрасную атмосферу в вагоне поезда,

– отметили в компании.

Что такое GOGOLFEST

Это странствующий украинский фестиваль, основанный в 2007 году. Сначала его проводили только в столице, впрочем, впоследствии начали устраивать в разных уголках Украины. Культурное мероприятие сочетает в себе различные направления современного искусства: театр, музыка, кинематограф, перформанс и тому подобное.

Пассажиры поезда №59 встречали новогоднюю ночь в праздничном 8 вагоне / Фото Укрзализныци

Текст публикации Укрзализныци:

Укрзализныця приложила максимум усилий, чтобы в праздники обеспечить высокое качество перевозок. Однако наши пассажиры знают, что путешествие в поезде – это не только комфортно и вовремя, а иногда еще и вдохновенно и празднично.

Так, пассажиры 8 вагона поезда №59 Киев – Чоп в новогоднюю ночь ехали в вагоне, украшенном командой GOGOLFEST праздничной иллюминацией. Фотопруф добавляем.

Благодарим GOGOLFEST за замечательную инициативу и воплощение идей о том, что железная дорога – это не только о путешествиях, но и о возможности совместить культурные события, традиции и прекрасную атмосферу в вагоне поезда.