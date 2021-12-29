Укрзализныця запустила электричку Kyiv City Express из Василькова в Киев

Сотрудники оператора железных дорог завершили проект программы City Express и запустили курсирование электрички из центра Василькова в Киев. Поезд будет двигаться с удобным для всех графиком в час пик утром и вечером.

Как отметили в пресс-службе Укрзализныци, реализация части проекта Kyiv City Express позволит десяткам тысяч жителей Василькова удобно добираться в столицу. Поезда будут курсировать в центр города по киевской агломерации.

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По дороге в столицу электричка будет останавливаться в Глевасе, Боярке, Тарасовке, Вишневом, Киево-Волынском и станции Караваевы Дачи.

Электрифицировали 11 километров путей

Между Киевом и Васильковом запустили обновленную электричку / Фото Укрзализныци

Чтобы соединить Киев с одним из ключевых городов агломерации, чиновникам пришлось электрифицировать 11 километров путей.

Также рабочие установили 258 электроопор, модернизировали 4 железнодорожных переезда и отремонтировали более 10 километров путей.

С момента работы над проектом до первой поездки поезда прошло менее половины года.

Чиновники подчеркивают, что жители Василькова уже получили комфортную и надежную альтернативу автомобильному транспорту.

Из Василькова можно добраться до Киева всего за 37 минут / Фото Укрзализныци

Согласно ожиданиям экспертов, в будни электричка будет перевозить 5-7 тысяч пассажиров.

Киевщине нужны такие проекты, как Kyiv City Express, Киевская обходная дорога. Они помогут разгрузить Киев от крупнейших в Европе пробок. Помогут пассажирам наконец-то начать планировать собственное время путешествия,

– отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Кроме того, для реализации проекта построили новую железнодорожную станцию ​​– Васильков – 2. Поскольку работавшая ранее с названием Васильков была расположена в 10 километрах от города.

Движение из Василькова в Киев, как утверждают в Укразализныце, будет занимать всего 37 минут.