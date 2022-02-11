Унитаз прямо в комнате: в Киеве за 22 тысячи долларов продают квартиру-кладовку
Квартиру с жуткими условиями "под ремонт" выставили на продажу в Соломенском районе Киева. Жилье площадью 13 квадратных метров владелец хочет продать за 22 тысячи долларов.
Информация о продаже недвижимости на улице Новополевой появилась на профильном сайте. Согласно объявлению, жилье площадью 13 квадратных метров владелец называет "смарт-квартирой".
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Кроме того, продавец отметил, что в квартире установлены хорошие пластиковые окна.
Голые стены и унитаз у двери
Квартира за 22 тысячи долларов / Фото из Olx
- Квартира, которую продают, расположена на первом этаже так называемой хрущевки.
- Судя по картинкам, которыми проиллюстрировано объявление, квартира состоит из одной комнаты без каких-либо перегородок.
- Рядом с входной дверью установлены раковина с унитазом.
- Кроме того, в квартире есть старый стол и некоторые стройматериалы, которые уже не подлежат использованию.
Стоят новые металлопластиковые окна хорошего качества. Квартира готова к дизайнерским воплощениям нового владельца,
– отметил владелец.
В жилье надо делать капитальный ремонт / Фото с сайта Olx
Среди преимуществ жилья, которое указал автор объявления – пешая доступность к Киевскому высшему профессиональному училищу строительства и дизайна, школе и садику, а также удобная транспортная развязка.
Одна из самых дешевых квартир в Киеве
Если проанализировать сайты, на которых выкладывают объявления по продаже недвижимости, квартира на Соломенке по состоянию на сейчас является самым дешевым вариантом, который можно приобрести. Впрочем, уже за 30 – 40 тысяч можно купить настоящую смарт-квартиру в новостройке.