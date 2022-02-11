Інформація про продаж нерухомості на Новопольовій вулиці з'явилася на профільному сайті. Згідно з оголошенням, житло площею 13 квадратних метрів власник називає "смарт-квартирою".

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Крім того, продавець зазначив, що у квартирі встановлені добрі пластикові вікна.

Голі стіни та унітаз біля дверей



Квартира за 22 тисячі доларів / Фото з Olx

Квартира, яку продають, розташована на першому поверсі так званої хрущовки.

Судячи з картинок, якими проілюстровано оголошення, квартира складається з однієї кімнати без якихось перегородок.

Поруч із вхідними дверима встановлені раковина з унітазом.

Крім того, у житлі є старий стіл та деякі будматеріали, які вже не підлягають використанню.



Стоять нові металопластикові вікна гарної якості. Квартира готова до дизайнерських втілень нового власника,

— зазначив власник.



У житлі треба робити капітальний ремонт / Фото з сайту Olx

Серед переваг житла, яку вказав автор оголошення – піша доступність до Київського вищого професійного училища будівництва та дизайну, школи та садочку, а також зручна транспортна розв’язка.

Однай з найдешевших квартир у Києві

Якщо проаналізувати сайти, на яких викладають оголошення з продажу нерухомості, квартира на Солом'янці станом на зараз є найдешевшим варіантом, який можна придбати. Втім, вже за 30 – 40 тисяч можна купити справжню смарт-квартиру у новобудові.