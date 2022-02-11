Информация о продаже недвижимости на улице Новополевой появилась на профильном сайте. Согласно объявлению, жилье площадью 13 квадратных метров владелец называет "смарт-квартирой".

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Кроме того, продавец отметил, что в квартире установлены хорошие пластиковые окна.

Голые стены и унитаз у двери



Квартира за 22 тысячи долларов / Фото из Olx

Квартира, которую продают, расположена на первом этаже так называемой хрущевки.

Судя по картинкам, которыми проиллюстрировано объявление, квартира состоит из одной комнаты без каких-либо перегородок.

Рядом с входной дверью установлены раковина с унитазом.

Кроме того, в квартире есть старый стол и некоторые стройматериалы, которые уже не подлежат использованию.

Стоят новые металлопластиковые окна хорошего качества. Квартира готова к дизайнерским воплощениям нового владельца,

– отметил владелец.



В жилье надо делать капитальный ремонт / Фото с сайта Olx

Среди преимуществ жилья, которое указал автор объявления – пешая доступность к Киевскому высшему профессиональному училищу строительства и дизайна, школе и садику, а также удобная транспортная развязка.

Одна из самых дешевых квартир в Киеве

Если проанализировать сайты, на которых выкладывают объявления по продаже недвижимости, квартира на Соломенке по состоянию на сейчас является самым дешевым вариантом, который можно приобрести. Впрочем, уже за 30 – 40 тысяч можно купить настоящую смарт-квартиру в новостройке.