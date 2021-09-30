Унижала и не выпускала из дома: в Киеве будут судить женщину за издевательство над отцом

Киевлянке объявили о подозрении за систематическое домашнее насилие над собственным отцом. Она издевалась над пожилым человеком в течение трех месяцев.

Теперь 43-летней жительнице Деснянского района столицы грозит реальный срок. Она может сесть в тюрьму на два года.

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Держала в заложниках и оскорбляла

Во время следствия выяснилось, что подозреваемая жил с отцом с мая по август. Все это время человек был жертвой домашнего насилия. Дочь постоянно оскорбляла 65-летнего пенсионера, ругалась и унижала его. Кроме того, женщина психологически давила на отца и не выпускала из квартиры.

Психически больной сын держал мать в плену: похожий случай

В Днепре мужчина, у которого якобы проблемы с психикой, девять дней держал взаперти мать. Чтобы не умереть с голоду, женщина была вынуждена питаться объедками. Полицию в дом вызвала сестра потерпевшей. Там правоохранителям пришлось еще и разбирать баррикады злоумышленника.