Одинокого малыша в одном из дворов города заметили прохожие. Они сразу позвонили в полицию, потому что ребенок, несмотря на холод, был совсем без одежды. Патрульные, прибывшие на вызов, сразу завернули мальчика в служебную одежду, чтобы хоть как-то его согреть.

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Закрыла сына дома и пошла гулять с подругами

Выяснилось, что мать оставила ребенка спать одного в квартире и пошла в кафе с подругами. Однако, когда малыш проснулся, то испугался, что остался один дома. Он самостоятельно открыл дверь и босым с соской во рту пошел искать маму.

"Кукушку" нашли во время застолья

Горе-мать полицейские нашли в разгар празднования в одном из заведений. Они составили на нее протокол об административном правонарушении. Говорится о статье о невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

За время маминых гуляний ребенок успел заболеть

В конце концов ребенка у безответственной матери забрали и доставили в детскую больницу. Там малыша осмотрели врачи. Медики диагностировали у него симптомы простуды.

Отец-палач: другой громкий случай

В городе Глухов Сумской области мужчина убил собственного 3-летнего сына накануне четвертого дня рождения малыша. Он вывел ребенка в лес, одел ему на голову пакет и задушил. Отец признался, что давно готовился к этому, поскольку якобы хотел отомстить за обиду младшего сына.

Текст публикации Белоцерковского районного управления полиции:

Ребенок блуждал в поисках матери по улице: ювенальные полицейские Белоцерковщины забрали двухлетнего мальчика у матери

Вчера в полицию поступил вызов о том, что в Белой Церкви, в одном из дворов многоквартирных домов на улице гуляет малыш без одежды. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщили прохожие.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники батальона патрульной полиции и окутали ребенка в служебную одежду.

Ювенальные полицейские, которые также приехали на место происшествия выяснили, что мать закрыла своего двухлетнего сына в квартире спать и пошла в кафе с подругами.

Впоследствии ребенок проснулся, увидел, что дома никого нет, самостоятельно открыл дверь и вышел на улицу босиком и только с соской во рту.

Мать нашли во время застолья. Ювенальные полицейские составили на нее протокол по части 1 статьи 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Работники ювенальной превенции забрали ребенка у матери и отправили мальчика в детскую больницу. Ребенка обследуют врачи. Известно, что у мальчика уже появились признаки простудного заболевания.