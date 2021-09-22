Самотнє маля в одному з дворів міста помітили перехожі. Вони одразу зателефонували до поліції, бо дитина, попри холод, була геть без одягу. Патрульні, які прибули на виклик, одразу загорнули хлопчика у службовий одяг, аби хоч якось його зігріти.

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Закрила сина вдома й пішла гуляти з подругами

З'ясувалося, що матір залишила дитину спати саму в квартирі та пішла в кафе із подругами. Однак, коли малюк прокинувся, то злякався, що залишився сам удома. Він самостійно відчинив двері та босим із соскою у роті пішов шукати маму.

"Зозулю" знайшли під час застілля

Горе-матір поліцейські знайшли у розпал святкування в одному із закладів. Вони склали на неї протокол про адміністративні правопорушення. Мовиться про статтю щодо невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків із виховання дітей.

За час маминих гулянок дитина встигла захворіти

Зрештою дитину в безвідповідальної матері забрали та доправили до дитячої лікарні. Там малюка оглянули лікарі. Медики діагностували у нього симптоми застуди.

Батько-кат: інший гучний випадок

У місті Глухів на Сумщині чоловік убив власного 3-річного сина напередодні четвертого дня народження малюка. Він вивів дитину в ліс, одягнув на голову пакет і задушив. Батько зізнався, що давно готувався до цього, оскільки нібито хотів помститися за кривду молодшого сина.

Текст публікації Білоцерківського районного управління поліції:

Дитина блукала в пошуках матері по вулиці: ювенальні поліцейські Білоцерківщини вилучили дворічного хлопчика у матері

Вчора до поліції надійшов виклик про те, що в Білій Церкві, в одному з дворів багатоквартирних будинків на вулиці гуляє малюк без одягу. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомили перехожі.

На місце події одразу прибули працівники батальйону патрульної поліції та огорнули дитину в службовий одяг.

Ювенальні поліцейські, які також приїхали на місце події з'ясували, що мати зачинила свого дворічного сина в квартирі спати та пішла в кафе з подругами.

Згодом дитина прокинулась, побачила, що вдома нікого не має, самотужки відчинила двері та вийшла на вулицю босоніж та лише із соскою у роті.

Матір відшукали під час застілля. Ювенальні поліцейські склали на неї протокол за частиною 1 статті 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.