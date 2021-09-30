Тепер 43-річній жительці Деснянського району столиці загрожує реальний термін. Вона може сісти до в'язниці на два роки.

Актуальне У Білій Церкві роздягнений малюк шукав матір на вулиці, поки та розважалася

Тримала в заручниках і ображала

Під час слідства з'ясувалося, що підозрювана жила з батьком з травня по серпень. Увесь цей час чоловік був жертвою домашнього насилля. Донька постійно ображала 65-річного пенсіонера, лаялася і принижувала його. Крім того, жінка психологічно тиснула на тата і не випускала із квартири.

Психічно хворий син тримав матір у полоні: схожий випадок

У Дніпрі чоловік, який нібито має проблеми із психікою, дев'ять днів тримав під замком матір. Аби не померти з голоду, жінка була змушена харчуватися недоїдками. Поліцію до будинку викликала сестра потерпілої. Там правоохоронцям довелося ще й розбирати барикади зловмисника.