Упал с Южного моста: в Киеве спасли мужчину, который едва не утонул в Днепре
Источник:ГСЧС
В Киеве чрезвычайники спасли мужчину, который упал в Днепр. Он оказался под Южным мостом и нуждался в помощи.
Столичные спасатели получили сообщение о том, что в реке под Южным мостом тонет человек, 9 октября в 14:52. Мужчина находился в воде на расстоянии 30 метров от берега.
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У пострадавшего обнаружили переохлаждение
"Используя спасательное снаряжение пострадавшего 1992 года рождения подняли на борт катера с признаками переохлаждения", – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Для того, чтобы согреть мужчину, спасатели использовали термоодеяло. Мужчину доставили на берег и передали работникам медицинской службы. Выясняют обстоятельства происшествия.
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